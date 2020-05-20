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20.05.2020,  
09:57
Текст:  Светлана Цыганкова

Семь достижений Тихоокеанского флота занесли в Книгу рекордов ВМФ РФ

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Тихоокеанский флот установил семь достижений. Они включены в Книгу рекордов Военно-морского флота Российской Федерации.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
ВМФ в 2020 году получит новые корабли и подлодки

Об этом газете "Красная звезда" рассказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Сертификаты за самостоятельный переход с одного операционного направления на другое получила ракетно-катерная ударная группа в составе трех единиц. Протяженность перехода - 1442 мили.

Рекорды установили экипаж ракетного крейсера "Варяг", поразив крылатой ракетой "Вулкан" надводную цель на максимально возможной дальности, экипаж атомного подводного крейсера "Омск" продемонстрировал дальность стрельбы противокорабельной крылатой ракетой "Гранит". В Книгу рекордов ВМФ внесли также катерную ударную группу, которая впервые выполнила совместную ракетную стрельбу по морской цели, используя целеуказание от комплекса беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Отмечена и рекордная стрельба с Чукотки берегового ракетного комплекса "Бастион".

Как отметил адмирал Сергей Авакянц, флот совершенствует свое профессиональное мастерство, получает новые корабли. В ближайшие месяцы на вооружение поступят сразу три корабля-носителя ракетного комплекса "Калибр". Всего же Тихоокеанский флот в 2020 году пополнится 15 новыми современными боевыми кораблями и судами обеспечения.

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