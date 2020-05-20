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20.05.2020 16:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермские ученые нашли способ укрепить детали самолетов и автомобилей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) разработали технологию, которая поможет продлить срок эксплуатации деталей самолетов, подводных лодок, автомобилей и строительных конструкций.

Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления

- В основе нашей технологии - измерение усталости конструкций. То есть мы можем точно определить, когда может разрушиться та или иная деталь самолета, автомобиля или часть конструкции здания. Учет этих характеристик позволит создать в будущем более прочные конструкции, - пояснил старший преподаватель кафедры строительных конструкций и вычислительной механики ПНИПУ Роман Севастьянов.

Сейчас в планах исследователей - создать новую установку для изучения усталостной прочности конструкций и материалов. В ней будет использоваться переменное магнитное поле, с помощью которого можно будет определить степень поврежденности и учесть эти данные в производстве.

Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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