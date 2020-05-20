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Текст:   Александр Проценко 
10:09 20.05.2020

Составлен топ-10 регионов с наибольшим числом поселений с границами

В первом квартале 2020 года количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), увеличилось на 5% и составило 48 524, - сообщает Федеральная кадастровая палата. В информации подчеркивается, что наличие в реестре недвижимости сведений о границах способствует эффективному управлению земельными ресурсами, развитию территорий, привлечению инвестиций в регионы.

Сегодня в ЕГРН содержатся сведения о 48,5 тыс. границ населенных пунктов, то есть, о 31%. Всего в стране - почти 155,7 тыс. населенных пунктов. Федеральная кадастровая палата назвала регионы с наибольшим числом населенных пунктов, границы которых внесены в ЕГРН.

Фото: iStock
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По итогам первого квартала 2020 года, в ЕГРН содержится наибольшее количество границ населенных пунктов Чувашской Республики (99%), Белгородской области (98%), Краснодарского края (94%), Тюменской области (91%), Алтайского края (88%), Республики Бурятии (88%), Владимирской области (85%), Республики Хакасии (83%), Чеченской Республики (77%), Ямало-Ненецкого АО (77%).

Как отмечает глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков, в соответствии с российским законодательством работы по установлению границ населенных пунктов инициируют региональные и местные органы власти. Они же направляют полученные сведения в Кадастровую палату для внесения в ЕГРН. А наличие в ЕГРН актуальных сведений о границах населенных пунктов способствует снижению числа земельных споров между правообладателями, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата.