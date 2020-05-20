Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет

Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов (ОПС) общей юрисдикции Нижегородской области.

Мужчина был осужден по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следствие установило, что 12 июля прошлого года, будучи пьяным, виновный находился на территории заповедника "Щелоковский хутор", где принимал участие в подготовке фестиваля исторической реконструкции "Щит и меч".

Не будучи знакомым с Казариновым, из чувств личной неприязн он нанес удар ножом, пояснили в ОПС. Находящиеся рядом люди смогли скрутить нападавшего и вызвать "скорую". Но было уже поздно. Казаринов скончался в больнице - ранение оказалось слишком серьезным.

Советский районный суд приговорил убийцу к десяти годам в исправительной колонии строгого режима. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании одного миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда родным убитого. Приговор в законную силу пока не вступил.