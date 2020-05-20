Новости

Прибывшие в Дагестан специалисты МЧС дезинфицируют Хасавюрт и Кизляр 17:01
"Шпионы" рассекретили салон обновленного Hyundai Santa Fe для России 17:01
В Госдуме намерены обсудить с Bloomberg освещение темы коронавируса в РФ 16:52
В "ЕР" предложили установить единые подходы к зарплатам медиков 16:39
Полиция изъяла у калининградского копателя арсенал оружия 16:36
Петербуржцам начали перечислять по 800 рублей на покупку масок 16:34
Суд потребовал от разведки Германии придерживаться конституции 16:31
Пермские ученые нашли способ укрепить детали самолетов и автомобилей 16:29
Депутат Заксобрания Кубани задержан по подозрению в мошенничестве 16:28
В Петербурге установят мемориальную доску на доме Бориса Стругацкого 16:20
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет 16:18
Холли Берри сыграет в фильме Эммериха о столкновении Луны с Землей 16:16
"Мосприрода" запускает онлайн-занятия на тему экологии 16:12
В ГИБДД Москвы рассказали, как будут работать после снятия ограничений 16:09
Хуснуллин поручил увеличить число мостов в Забайкалье, подлежащих ремонту 16:06
В Латвии отреставрировали уникальный советский спорткар 16:04
В ботсаду Калининграда впервые за 61 год зацвела магнолия вечнозеленая 16:03
По Крыму начнут колесить автоклубы-трансформеры 16:00
В Великом Новгороде наказали водителя, сбившего выводок утят 15:56
Донской губернатор пообещал увольнять чиновников без масок 15:56
Rolls-Royce сократит каждого пятого сотрудника 15:51
Тактические учения ракетных войск Беларуси показали на видео 15:50
Жителей саратовской многоэтажки после ЧП временно разместят в школе 15:49
Дмитрий Глушко назначен первым замминистра просвещения 15:41
Mazda начала выпуск первого электрокара - кроссовера MX-30 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов (ОПС) общей юрисдикции Нижегородской области.

Фото: Фото: iStock
На Дону вынесли приговор серийному убийце и насильнику

Мужчина был осужден по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следствие установило, что 12 июля прошлого года, будучи пьяным, виновный находился на территории заповедника "Щелоковский хутор", где принимал участие в подготовке фестиваля исторической реконструкции "Щит и меч".

Не будучи знакомым с Казариновым, из чувств личной неприязн он нанес удар ножом, пояснили в ОПС. Находящиеся рядом люди смогли скрутить нападавшего и вызвать "скорую". Но было уже поздно. Казаринов скончался в больнице - ранение оказалось слишком серьезным.

Советский районный суд приговорил убийцу к десяти годам в исправительной колонии строгого режима. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании одного миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда родным убитого. Приговор в законную силу пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
В Госдуме поддержали идею о смягчении условий для досрочных пенсий
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
За сутки в России подтверждено 8764 случая COVID-19 в 84 регионах
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"