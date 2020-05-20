В Оренбургской области главу района задержали за взятку

В Оренбургской области по подозрению во взятке задержан глава Светлинского района Виктор Тараканов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ, чиновник вымогал взятку в 200000 рублей у местного предпринимателя за содействие в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Инцидент прокомментировал губернатор региона Денис Паслер. Он отметил, что рассчитывает на объективное расследование обстоятельств произошедшего. Окончательную оценку действиям главы района вынесет суд. Глава региона подчеркнул, что коррупция в органах власти абсолютно недопустима.

50-летний Виктор Тараканов возглавлял район с 2010 года.