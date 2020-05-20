В Перми девушка отследила вора по приложению в смартфоне

Продавщица пермского зоомагазина обнаружила пропажу сотового телефона и банковской карты, которые оставила в подсобном помещении. Но уже в скором времени ценные вещи удалось вернуть с помощью современных технологий.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, обнаружив пропажу вещей, потерпевшая отследила местонахождение своего мобильного телефона с помощью специальной программы, которая была установлена на мобильном устройстве, и сообщила об этом в полицию.

Спустя несколько минут сотрудники полиции задержали вора. Им оказалась 34-летняя жительница Перми, которая зашла в магазин и незаметно для продавца похитила ее вещи из подсобного помещения. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания.