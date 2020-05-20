В Пермском крае грузовой поезд насмерть сбил прохожего

На перегоне Мулянка-Ферма в Пермском районе под товарным поездом погиб мужична. Об этом сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла на 1459 километре, недалеко от Перми. Прохожий шел рядом с железнодорожными путями, и угодил под поезд.

Как установили следователи, машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние до мужчины было слишком невелико. Товарняк сбил прохожего, который при этом получил множество травм, от которых скончался.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.