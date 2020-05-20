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20.05.2020 10:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае грузовой поезд насмерть сбил прохожего

Текст: Константин Бахарев

На перегоне Мулянка-Ферма в Пермском районе под товарным поездом погиб мужична. Об этом сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Трагедия произошла на 1459 километре, недалеко от Перми. Прохожий шел рядом с железнодорожными путями, и угодил под поезд.

Как установили следователи, машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние до мужчины было слишком невелико. Товарняк сбил прохожего, который при этом получил множество травм, от которых скончался.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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