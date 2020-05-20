В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Маршрутная "Газель" врезалась в столб в Саратове. В результате ДТП травмы получили семь пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника областной службы спасения Юрия Юрина.

По его словам, авария произошла на улице Танкистов. Микроавтобус, следовавший по маршруту №99, врезался в столб. По данным регионального ГИБДД, столкновение произошло из-за того, что водитель "Газели" не справился с управлением.

В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина. Все они госпитализированы. Уточняется, что врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести.