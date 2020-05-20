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20.05.2020 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области обрушился лестничный проем в многоэтажке

Текст: Наталья Саванкова (Саратов)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области

ЧП произошло в городе Энгельсе Саратовской области. В жилом многоэтажном доме в микрорайоне Летный городок обрушились два лестничных пролета между вторым и четвертым этажами.

Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, информация о случившемся поступила в 8.25 утра. При обрушении лестничных конструкций пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь. Госпитализирована 38-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

В Томске произошло обрушение в многоквартирном доме

Жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали с помощью автолестницы. Также квартиры пришлось покинуть жителям остальной части дома. Шесть пожилых людей не смогли самостоятельно выйти из квартир, для этого использовали специальное снаряжение.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Для ликвидации последствий аварии привлечены 13 человек и пять единиц техники. На место ЧП выехал начальник регионального управления МЧС Алексей Татаркин.

По мнению специалистов, угрозы дальнейшего обрушения здания нет.

Летный городок в Энгельсе начал застраиваться в 1930 году. Квартиры здесь получали сотрудники летной школы. Позже здесь разместилась авиабаза. Многие дома в Летном городке требуют капитального ремонта, есть и ветхие здания.

В причинах случившегося будет разбираться межведомственная комиссия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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