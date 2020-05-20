Врачи сообщили о состоянии найденного в кировском лесу мальчика

Обследовав найденного в лесу Кировской области четырехлетнего мальчика, врачи признали его состояние удовлетворительным. Об этом сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения региона.

Травм у ребенка нет, врачи диагностировали небольшое переохлаждение организма и несколько укусов клещей. Сейчас ребенок находится под медицинским наблюдением в детской областной больнице, куда его экстренно доставили на вертолете санавиации.

Напомним, 18 мая в полицию обратились родители ребенка после того, как накануне вечером обнаружили его пропажу и не смогли найти самостоятельно. Ребенок ушел из дома и почти двое суток провел в лесу один. По факту исчезновения мальчика следователи Кировской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Четырехлетнего мальчика нашли во вторник вечером недалеко от деревни, в которой он жил. В его поиске принимали участие 170 человек - сотрудники полиции, МЧС, волонтеры. Ребенка искали с воздуха, местные водоемы проверяли водолазы.

Обстоятельства произошедшего, в том числе, как сработали органы профилактики, сейчас выясняет прокуратура региона.