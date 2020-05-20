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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирец пойдет под суд за нападение с игрушкой на полицейского

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Житель Новосибирска пойдет под суд за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Как рассказали в областном Следственном управлении СК, мужчина с игрушечным оружием напал на полицейского, дежурившего в метро.

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Это произошло среди бела дня 16 февраля. Обвиняемый спустился в вестибюль станции "Березовая роща", где приметил свою "жертву". Он подошел к стражу порядка сзади, надел себе на голову маску-балаклаву и приставил к затылку стража порядка игрушечный пистолет, внешне напоминающий легендарный советский ТТ.

Полицейский обернулся и моментально разоружил нападавшего, после чего мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Он признал вину и объяснил, что хотел просто разыграть человека в форме. Однако теперь неудачный розыгрыш может обернуться для нарушителя пятью годами колонии - таков максимальный срок, предусмотренный уголовным кодексом по статье об угрозе применения насилия в отношении на представителя власти.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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