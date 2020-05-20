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Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь провела пожарно-тактическое учение на Омской ЛПДС

На Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) АО "Транснефть - Западная Сибирь" состоялось пожарно-тактическое учение (ПТУ) по тушению условного пожара на резервуаре для хранения нефти.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

К проведению ПТУ были привлечены работники Омской ЛПДС, личный состав пожарно-спасательных частей (ПСЧ) №23 и №29, а также члены добровольной пожарной дружины (ДПД) станции. Оценивалось взаимодействие персонала в случае возникновения возгорания на опасном производственном объекте, оперативность и уровень подготовки сотрудников, знание тактико-технических характеристик систем противопожарной защиты объекта, работоспособность пожарной техники и пожарно-технического вооружения.

Согласно замыслу ПТУ на Омской ЛПДС в результате попадания молнии в резервуар объемом 20 тыс. куб. м произошел взрыв с частичным обрушением крыши и с последующим "возгоранием" нефти. Площадь условного возгорания по зеркалу нефти составила порядка 1250 кв. м. При этом комплексная система автоматического пожаротушения резервуара оказалась неисправна и не запустилась в автоматическом режиме, а система водяного охлаждения сохранила работоспособность.

На место условного возгорания в нормативные сроки прибыли боевые расчеты пожарно-спасательных частей. Был развернут оперативный штаб, определена методика тушения послойным способом от передвижной пожарной техники непосредственно в слой нефти резервуара и на поверхность. Охлаждение "горящего" резервуара и соседних с ним осуществлялось от системы водяного охлаждения. Благодаря оперативным и слаженным действиям условное возгорание было локализовано и ликвидировано в нормативные сроки.

В учении было использовано четыре единицы спецтехники (пеноподъемник и автомобили воздушно-пенного тушения), участвовали 40 человек - представители пожарно-спасательных частей ФГБУ "5 отряд ФПС ГПС по Омской области", специалисты Омской ЛПДС. Все участники строго соблюдали санитарно-эпидемиологические требования для нераспространения коронавирусной инфекции.

Результаты учения получили положительную оценку. Комиссия отметила высокую степень готовности личного состава договорных пожарных частей и членов ДПД к выполнению мероприятий по тушению возможных пожаров на опасном производственном объекте, а также достаточную оснащенность подразделений пожарной спецтехникой.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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