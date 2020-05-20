В Омске жильцы аварийного дома потребовали расселения через суд

Обители дома, построенного шестьдесят лет назад в Омске на улице 1-й Тепловозной, обратились в прокуратуру. Дом, который еще в 2014-м году признали аварийным, давным-давно должны были снести, но жильцов не расселили до сих пор. Органы оперативно провели проверку.

- В прокуратуру Ленинского округа обратились две семьи, живущие в аварийном доме на условиях социального найма. Межведомственная комиссия, действительно, признала его непригодным для проживания еще шесть лет назад. Все сроки расселения граждан давно истекли, так что нарушения законодательства налицо. Теперь городским властями придется их устранять через суд, - пояснил старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

Оба иска с требованием - обязать орган местного самоуправления предоставить заявителям и членам их семей благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма - направлены в Центральный районный суд Омска. Стать новоселами омичи смогут уже в этом году.