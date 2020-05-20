В Омской области режим самоизоляции продлили до 3 июня

Сегодня в Омской области состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. На нем было принято решение о продлении режима самоизоляции еще на две недели.

- Говорить о стабилизации ситуации пока не приходится, - сообщает правительство региона. - Темпы прироста заболевания коронавирусом в Омской области остаются высокими.

За последние сутки подтверждено 65 новых случаев заражения COVID-19. В стационарах находятся 20 пациентов в тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. При этом пик заболевания еще впереди.

На заседании рассматривались вопросы о возобновлении работы кафе и ресторанов в формате уличных веранд, автошкол и фитнес-клубов на свежем воздухе. Предлагалось также открыть дежурные группы детских садов и вернуть льготный проезд в общественном транспорте. Но в результате было принято решение отложить рассмотрение этих вопросов.

- Мы должны поберечь людей старшего поколения, поберечь наших детей, - подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков. - Сегодня важно, чтобы и юридические лица, будь то магазины, аптеки или парикмахерские, транспортные предприятия, не нарушали санитарные требования, санитарно-эпидемиологические правила защиты.