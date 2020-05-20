В СУЭК-Кузбасс издали книгу-фотоальбом "Моя Победа, моя судьба"

К юбилею Великой Победы в компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) издана книга-фотоальбом "Моя Победа, моя судьба", посвященная боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, сформированной в шахтерских городах ранней осенью 1941 года.

Особенностью этой книги является то, что наряду с подробным описанием сражений, в которых довелось участвовать сибирякам, содержатся и развернутые воспоминания сотрудников предприятий компании о своих родственниках, прошедших через Великую Отечественную войну, размышления о том, какое оно - поколение победителей. И, конечно, о связи фронтовиков с нынешним поколением, о необходимости хранить память о той войне, какой бы порой горькой она ни была. Недаром в качестве эпиграфа к книге использовано знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом", где есть такие строчки: "Я вам жить завещаю - что я больше могу?"

Так, тяжелейшие бои кузбасской дивизии в 1942 году на Волховском фронте, приведшие к многократному переформированию из-за огромных потерь ранеными и убитыми, перекликаются с рассказом мастера участка поверхностного бурения Управления дегазации и утилизации метана АО "СУЭК-Кузбасс" Михаила Сливко, побывавшего в тех местах в составе поискового отряда в "Вахте памяти": "Земля под Тихвином, Чудово, Волховом, Синявино, Мясным Бором и сегодня полна солдатских останков. Причем не нужно даже глубоко копать. Встречаются верховые схроны, то есть такие, в которых солдат "хоронил" ветер тонким слоем нанесенной земли и песка. На самом раскопе поразила плотность воронок, которые друг от друга на расстоянии руки. Там негде было спрятаться. В них и сегодня можно спуститься по пояс и почувствовать себя бойцом, которому уже уготовано последнее пристанище".

Даже в победном 45-м на фронте приходилось тяжко. "Тот случай, когда папа чуть не сгорел заживо, в архивах отыскался, - вспоминает сын фронтовика, уже сам ветеран шахтерского труда Александр Маланин. - "В марте 45-го при освобождении городя Пярну танк Маланина был подбит фаустснарядом и загорелся. Заряжающий погиб. Маланина с тяжелейшими ожогами отправили в госпиталь". Три месяца после того "живого" пожара отец ничего не видел. Был полностью с головы до ног замотан в бинты, на глазах - повязка. Да и после войны кожа у него по всему телу еще долго оставалась красной и стянутой".

Или воспоминания заместителя главного экономиста предприятия "Спецналадка" АО "СУЭК-Кузбасс" Сергея Ламанова: "26 апреля 1945-го года мой дед Михаил Ефимович Ламанов во время передышки был сражен выстрелом из снайперской винтовки в голову. Но произошел невероятный случай. Когда похоронная команда, собиравшая трупы, уже собиралась грузить тело Миши Ламанова в машину, один из офицеров вдруг заметил, что тот шевельнулся. Он пригляделся внимательнее и скомандовал: своим "Отставить! Этот парень живой". Подчиненные ему возразили: "Вы что с ума сошли? Какой живой? Полчерепа нет"! Но офицер настоял на своем. И вместо братской могилы мой дед был отправлен в госпиталь.

Сейчас, рассказывая об этой истории, я ощущаю, насколько она поразительная. Ведь не попадись тогда на его фронтовой дороге внимательного офицера, некому было бы сегодня писать о подвигах Михаила Ламанова, и наша фамилия не продолжилась бы. Хотя сам дед никогда не считал свою биографию героической. Для него это была обычная тогдашняя жизнь: кругом и кроме него было полно раненых, многим из которых досталось даже крепче".

А вот какими мыслями поделился на страницах книги Джон Шмидт Франклин, горный инженер из США, консультирующий СУЭК: "Мой сын увлекается историей, и несколько лет назад в нашем споре о заслугах разных стран в достижении победы он горячо доказывал мне, что именно Россия взяла на себя основную тяжесть войны. Как раз тогда я и заглянул в американский учебник истории. Если сравнивать его с теми, по которым учились мы, то современный намного точнее. И то, что сейчас пишут в прессе США, тоже гораздо ближе к истине: на европейском театре войны основную миссию исполнили русские солдаты, а американцы поставляли оборудование и несколько поздно открыли второй фронт.

Я с этим очень согласен. Ведь даже если вспомнить своих родственников - я не знаю никого среди них, кто бы погиб на войне. А в России каждая семья кого-то потеряла - эта война действительно стала всенародной".

В числе тех, кто размышляет о ветеранах, есть и юные участники движения трудового отряда СУЭК. "Кроме гордости за прадеда, я еще чувствую легкую обиду, что ни разу в жизни не видела его, - говорит Виктория Потапова. - Жаль. Потому что мне кажется, что у этого поколения много чему можно было бы научиться. Стоит лишь один раз постоять среди этих дедушек в Бессмертном полку, чтобы почувствовать их внутреннюю силу".

Книга "Моя Победа, моя судьба" является частью реализованного в компании "СУЭК-Кузбасс" большого проекта в честь юбилея Великой Победы. Он включает в себя открытие в городе Ленинске-Кузнецкий мемориала "Победители" и двух экспозиций в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника. Одна из них посвящена "шахтерской дивизии", другая - "Нашему бессмертному полку".

В числе первых обладателей книги - шахтеры-победители Трудовой вахты Памяти СУЭК. Также решено, что в День знаний-2020 часть тиража будет передана библиотекам подшефных школ, профильных техникумов и вузов.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс