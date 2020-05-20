В Кабардино-Балкарии скончался восьмой пациент с коронавирусом

Количество летальных случаев в Кабардино-Балкарии, связанных с новым коронавирусом, достигло восьми. Как сообщили в региональном оперативном штабе, за последние сутки скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Скончался житель Нальчика 1940 года рождения, он также имел сопутствующие заболевания - сахарный диабет, онкологию и гипертонию, - говорится в сообщении.

Семь человек, которые умерли ранее с подтвержденным COVID-19, также пожилые люди. Всего в КБР на сегодня выявлено 1952 подтвержденных случая коронавируса, 66 из них а последние сутки. Выздоровели 515 человек.

По данным оперштаба республики, сейчас 433 человека находятся в трех развернутых на базе медучреждений госпиталях. Дома под медицинским наблюдением находятся 2476 человек, имевших контакты с заболевшими людьми.