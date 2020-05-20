Новости

В Саратовской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом 19:38
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире 19:23
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:23
На Урале выявили нарушения в торговой сети после вспышки COVID-19 19:17
Вышел трейлер сериала Богомолова про "ангарского маньяка" 19:15
Дело калининградских врачей рассмотрит суд присяжных 19:12
В СК рассказали о деле задержанного депутата Заксобрания Кубани 19:11
Цена на газ в России стала выше экспортной в Европе 19:10
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус "Титаника" 19:06
Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района 18:59
В Омской области режим самоизоляции продлили до 3 июня 18:56
Костромичей будут судить за воровство квартир у покойников 18:48
Описан механизм работы боковой линии рыб 18:42
В Заполярье планируют восстановить Кольскую сверхглубокую скважину 18:40
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер 18:38
В ЕР предлагают компенсировать траты на создание удаленного рабочего места 18:31
Единые санитарные требования на транспорте могут утвердить до конца мая 18:23
В дептрансе Москвы рассказали об объемах продаж масок в метро 18:20
В ЕР подготовили более 300 предложений по восстановлению экономики страны 18:18
В Москве на улице расстреляли троих мужчин 18:14
Nissan представил спорткар за миллион долларов 18:00
В Чечне на время празднования Ураза-байрам запретили передвижение 17:59
Медики придумали уникальный способ повысить выявляемость коронавируса 17:56
Австрия объявила об открытии границ в середине июня 17:50
Костромские власти рассказали, кто чаще всего обращается на биржу труда 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело калининградских врачей рассмотрит суд присяжных

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Дело экс-главы одного из калининградских родильных домов и врача-неонатолога, обвиняемых в убийстве младенца, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

С ходатайством о привлечении присяжных выступила сторона защиты. Следующее судебное заседание, в рамках которого произойдет отбор присяжных заседателей, состоится в июне.

Напомним, трагедия случилась в ноябре 2018 года. В роддоме родился недоношенный младенец с весом в 700 граммов, спасти его не удалось.

В Петербурге мать осудили за то, что ее сын умер от голода

По версии следствия, глава родильного дома велела подчиненным принять меры, чтобы младенец не выжил. А также внести в историю родов ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Это делалось, предположительно, чтобы не портить медицинскую статистику.

Руководителя учреждения здравоохранения задержали. Позже была задержана неонатолог, которая входила в состав реанимационной бригады. Комплексная судебно-медицинская экспертиза выявила многократное превышение количества сульфата магния в организме ребенка, допустимое лишь для взрослого человека.

"Дело калининградских врачей" вызвало большой общественный резонанс. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что необходимо комиссионно проверить итоги экспертизы смерти младенца.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Цены на нефть превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля
Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
В Госдуме поддержали идею о смягчении условий для досрочных пенсий
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"