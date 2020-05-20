Дело калининградских врачей рассмотрит суд присяжных

Дело экс-главы одного из калининградских родильных домов и врача-неонатолога, обвиняемых в убийстве младенца, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

С ходатайством о привлечении присяжных выступила сторона защиты. Следующее судебное заседание, в рамках которого произойдет отбор присяжных заседателей, состоится в июне.

Напомним, трагедия случилась в ноябре 2018 года. В роддоме родился недоношенный младенец с весом в 700 граммов, спасти его не удалось.

По версии следствия, глава родильного дома велела подчиненным принять меры, чтобы младенец не выжил. А также внести в историю родов ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Это делалось, предположительно, чтобы не портить медицинскую статистику.

Руководителя учреждения здравоохранения задержали. Позже была задержана неонатолог, которая входила в состав реанимационной бригады. Комплексная судебно-медицинская экспертиза выявила многократное превышение количества сульфата магния в организме ребенка, допустимое лишь для взрослого человека.

"Дело калининградских врачей" вызвало большой общественный резонанс. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что необходимо комиссионно проверить итоги экспертизы смерти младенца.