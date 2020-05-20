Полиция изъяла у калининградского копателя арсенал оружия

Арсенал оружия и боеприпасов изъяли в гараже у калининградца сотрудники угрозыска регионального УМВД при участии ФСБ России и Росгвардии.

- По версии следствия, злоумышленник занимался раскопками на территории Калининградской области в районах боевых действий времен Великой Отечественной войны, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Черный копатель", уже имеющий судимость, складировал свои находки в принадлежащих ему гаражных боксах на территории областного центра. При обысках там были обнаружены составные части огнестрельного оружия и штык-ножи, более трех тысяч патронов различного калибра, а также предмет, конструктивно схожий с револьвером.

Отделом дознания ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов. Сейчас устанавливаются обстоятельства деятельности подозреваемого.