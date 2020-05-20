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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Флаги на рейде

В главном военно-морском параде будут участвовать 46 кораблей и подлодок
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ею ограничения, Минобороны России собирается, как и планировалось ранее, провести в Санкт-Петербурге в День ВМФ (в нынешнем году он выпадает на 26 июля) главный военно-морской парад. Об этом на коллегии ведомства сообщил его глава Сергей Шойгу.

В министерстве надеются, что к тому времени эпидемиологическая обстановка в стране изменится к лучшему и не помешает устроить для россиян большой флотский праздник. Согласитесь, будет обидно, если из-за эпидемии его придется отложить на более поздний срок, как это произошло с Парадом Победы 9 Мая.

На коллегии Сергей Шойгу рассказал, по какому сценарию должен пройти главный смотр Российских военно-морских сил. Судя по всему, зрелище обещает быть грандиозным и запоминающимся. "В параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них - первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и другие", - сказал министр.

Фото: Александр Корольков/РГ
Воздушную часть парада 9 Мая можно рассмотреть в деталях

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений Военно-морского флота. В исторической части парада будут представлены легендарные фронтовые машины - танк Т-34 и БМ-13 "Катюша", размещенные на десантных катерах. А в знак признания большого вклада российского флота в исследования Мирового океана вместе с боевыми кораблями по Неве пройдут два новейших гидрографических судна.

На Кронштадтском рейде встанет океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" - сейчас его команда завершает совместную с Русским географическим обществом научную экспедицию к берегам Антарктиды. Она посвящена двухсотлетию открытия этого южного материка нашими военными моряками.

В воздушной части парада собираются представить современные образцы авиации ВМФ . В праздничное небо поднимутся более 40 самолетов и вертолетов, в том числе противолодочные воздушные амфибии Бе-200 "Альтаир".

"Изюминкой" парада в Питере может стать первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов"

По словам Шойгу, помимо Питера военно-морской парад пройдет и на других наших флотах. Точнее, в их штаб-квартирах в Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, а также в пункте базирования ВМФ России на Средиземном море - сирийском порту Тартус. Впервые такой праздничный смотр устроят и в городе Каспийске, где теперь находятся штаб и корабли Каспийской флотилии.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Путин: Все планы по развитию армии и флота будут выполнены

Отдельно на коллегии говорили о состоянии дел в Западном военном округе. Министр обороны напомнил, что стратегическое направление, которое прикрывают его войска, остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России. Для нейтрализации этих угроз по плану, рассчитанному до 2025 года, совершенствуется боевой состав войск. Этот процесс синхронизирован с поставками в округ современного вооружения. Шойгу сообщил, что до конца года в ЗВО поступит около двух тысяч единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65 процентов. Одновременно ведется работа по повышению профессионального уровня личного состава и органов военного управления.

- Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабного учения с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Учение носит исключительно оборонительный характер, - заявил министр. - Также ведется подготовка к участию в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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