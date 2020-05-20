В Петербурге 68 медикам, заразившимся COVID-19, выплатили компенсации

В Петербурге 68 сотрудников медицинских учреждений, которые при выполнении своих обязанностей, заразились коронавирусной инфекцией, получили компенсации из бюджета города, об этом сообщает администрация Северной столицы.

Компенсация составила 300 тысяч рублей. Близким трех врачей, которые скончались от COVID-19, выплатили по миллиону рублей.

Напомним, недавно в Петербурге был изменен порядок начисления компенсаций, процедура была упрощена.

Всем медработникам, которые в силу своих обязанностей имеют дело с пациентами с коронавирусной инфекцией, установлены доплаты в соответствии с федеральным законодательством. В частности, по постановлению за номером 415 выплаты получили 19 624 человека, в рамках постановления №484 - 13860.