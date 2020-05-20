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20.05.2020 16:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге установят мемориальную доску на доме Бориса Стругацкого

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Дмитрий Гусарин/ТАСС Фото: Дмитрий Гусарин/ТАСС
Фото: Дмитрий Гусарин/ТАСС

В Петербурге установят мемориальную доску, посвященную памяти писателя Бориса Стругацкого. Об этом сообщается на официальном сайте правительства города.

Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
В Петербурге Музей Суворова отметит 220 лет со дня его памяти

Распоряжение об этом уже подписано. Мемориальная доска будет установлена в текущем году.

Она будет располагаться на лицевом фасаде здания по адресу улица Победы, дом 4 литера А, который выходит на пересечение улиц Победы и Варшавской. Известный писатель-фантаст жил в этом доме большую часть своей жизни.

Справка "РГ"

Борис Натанович Стругацкий (1933-2012) - советский и российский писатель, сценарист, переводчик, создавший в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современной научной и социальной фантастики.

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