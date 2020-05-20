В Петербурге установят мемориальную доску на доме Бориса Стругацкого

В Петербурге установят мемориальную доску, посвященную памяти писателя Бориса Стругацкого. Об этом сообщается на официальном сайте правительства города.

Распоряжение об этом уже подписано. Мемориальная доска будет установлена в текущем году.

Она будет располагаться на лицевом фасаде здания по адресу улица Победы, дом 4 литера А, который выходит на пересечение улиц Победы и Варшавской. Известный писатель-фантаст жил в этом доме большую часть своей жизни.

Справка "РГ"

Борис Натанович Стругацкий (1933-2012) - советский и российский писатель, сценарист, переводчик, создавший в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современной научной и социальной фантастики.