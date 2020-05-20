В Великом Новгороде джип сбил выводок утят

В Великом Новгородсе сотрудники УГИБДД привлекли к административной ответственности водители Toyota Land Cruiser Prado, который переехал выводок утят. Сам водитель заявил, что не заметил птиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Наезд произошел накануне на улице Державина. Утка переходила дорогу с выводком птенцов. Несколько автомобилей, которые, находились в это время на проезжей части, остановились, чтобы пропустить семейство. Но джип рванул вперед и переехал птенцов. Погибли четыре утенка из восьми. Выжила и взрослая утка, мать птенцов.

Штраф для водителя составит 3400 рублей, по 600 рублей за каждого сбитого утенка и еще тысяча рублей за оставление места ДТП.