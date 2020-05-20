Жительница Северодвинска наняла киллера для убийства мужа

В Северодвинске 46-летняя женщина попыталась организовать заказное убийство своего супруга. Муж оказал активное сопротивление и остался в живых.

Как сообщает следком по Архангельской области и НАО, северодвинка попросила своего знакомого за 150 тысяч рублей любым способом устранить 45-летнего супруга. Помимо семейных отношений, пару связывает совместный бизнес по торговле фруктами и овощами. По данным следствия, женщина сообщила мужу, что потенциальный покупатель хочет посмотреть на автостоянке машину, которую она продает, и позвала супруга с собой. Под видом покупателя их повез на стоянку исполнитель убийства.

На обратном пути водитель-киллер в машине ударил ножом в грудь мужа заказчицы, который сидел рядом с ним. Мужчина стал сопротивляться и смог выйти из автомобиля, после чего исполнитель убийства попытался наехать на свою жертву. Но потерпевшему удалось скрыться. Ему сделали операцию, сейчас он проходит лечение в больнице.

Организатора и исполнителя несостоявшегося преступления задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по найму.

Подозреваемые признали вину. По словам женщины, она хотела избавиться от мужа, так как он применял к ней физическую силу и проявлял несогласие в вопросах ведения бизнеса.

Суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обоих фигурантов под стражу.