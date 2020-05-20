По Крыму начнут колесить автоклубы-трансформеры

В рамках национального проекта "Культура" Крым получил два первых автоклуба из десяти предназначенных республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РК.

Автоклуб на базе грузовика "Газель" представляет собой передвижной многофункциональный комплекс для проведения культурных мероприятий на открытом воздухе. Каркас быстро трансформируется в небольшую сцену, оборудованную навесом и оснащенную современной световой и звуковой аппаратурой. С такой эстрады можно проводить концерты в городских парках, скверах, на полевых станах и везде, куда может доехать машина.

Два первых автоклуба предназначены для Джанкойского и Ленинского районов полуострова. Выбор пал на них, потому что в 95 селах этих двух районов нет стационарных клубов.

- Всего в этом году ожидается получение еще трех автоклубов для Бахчисарайского, Белогорского и Симферопольского районов, - рассказала министр культуры Крыма Арина Новосельская. - А в 2021 году республика получит еще пять автоклубов для Ялты, Кировского, Первомайского, Советского и Черноморского районов.

Всего в Крыму 526 сельских учреждений, предназначенных для культурного досуга. Большинство из них не видели ремонта 30 и более лет. Три года назад на полуострове началась реализация масштабной программы их капитального ремонта. В 2018 году на ремонт первых 60 клубов государство выделило 900 миллионов рублей. В минувшем году на эти же цели финансирование составило уже свыше одного миллиарда рублей.