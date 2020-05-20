В Югре скончался двенадцатый пациент с коронавирусом

В Нефтеюганской окружной клинической больнице скончался 58-летний пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. "Лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниям", - уточняет региональный депздрав. Всего в Югре зафиксировано 12 смертей.

По данным Роспотребнадзора автономного округа, за последние сутки в регионе зарегистрировано 63 новых случая коронавируса в 13 муниципальных образованиях (в общей сложности - 1371 на сегодняшний день). Лидирует Сургутский район: здесь выявлено 28 заболевших.

"Мы планируем увеличить коечный фонд еще на 200 коек в течение этой недели, возможность такая есть. Терапевтический корпус Сургутской окружной клинической больницы полностью подготовлен, туда уже поступают пациенты с новой коронавирусной инфекцией", - сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.