Российский грузовой борт доставил в США первую ступень ракеты Atlas V

Первую ступень ракеты Atlas V доставили на мыс Канверал на самолете российской компании "Волга-Днепр". Она поможет вывести в космос новый марсоход NASA, сообщили в компании United Launch Alliance.

"Высота ступени - больше 32 метров. Внушительные размеры элемента не позволяют доставить его автотранспортом", - со ссылкой на представителей компании пишет ТАСС.

Специалистам предстоит проверить привезенную ступень и подготовить ее к запуску, который запланирован на 17 июля. Одна из задач марсохода - поиски всевозможных следов жизни на этой планете.