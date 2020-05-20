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20 мая 2020 г.

Постановление правительства Ростовской области от 18 мая 2020 года № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за I квартал 2020 г."

Дата подписания 18 мая 2020 г.
Опубликован 20 мая 2020 г.

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить по представлению министерства труда и социального развития Ростовской области величину прожиточного минимума в Ростовской области за I квартал 2020 г. в расчете на душу населения - 10 354 рубля, для трудоспособного населения - 11 011 рублей, пенсионеров - 8 394 рубля, детей - 10 839 рублей для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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