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20 мая 2020 г.

Указ губернатора Сахалинской области от 20 мая 2020 года № 49 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Дата подписания 20 мая 2020 г.
Опубликован 20 мая 2020 г.
Вступает в силу 27 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Сахалинской области от 12 мая 2020 года № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести изменение в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указом Губернатора Сахалинской области от 15.05.2020 № 45, изложив абзацы 2 и 3 пункта 4 в следующей редакции:

"- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими цифрового пропуска и сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследований на COVID-19;

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 3) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими цифрового пропуска, документов, подтверждающих близкое родство с приглашающими их жителями Сахалинской области, а также сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследований на COVID-19.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 27 мая 2020 года.

3. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора й Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко



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