Совфед поддержал норму об увеличении предельного возраста ректоров до 70 лет

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, согласно которому ректоры российских вузов и руководители научных организаций смогут занимать свои посты до достижения 70-летнего возраста.

Закон разработан во исполнение поручения президента, отмечается в заключении профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре. Предельный возраст в 70 лет (вместо нынешних 65 лет) устанавливается независимо от срока действия заключенных ранее трудовых договоров. Кроме того, один и тот же человек не сможет занимать пост ректора более трех пятилетних сроков.

Затем ректор может продолжить работу в вузе, но на другой должности.

"Одновременно устанавливается, что в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования в своей должности по достижении им возраста 70 лет может быть продлен", - говорится в заключении комитета.

Сенаторы считают, что эти меры будут способствовать реализации долгосрочных образовательных программ и стабильности системы управления в сфере науки и высшего образования.