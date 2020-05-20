Постановление губернатора Ставропольского края от 19 мая 2020 года № 211 "О внесении изменений в пункт 23 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с протоколом заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края, образованного постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2020 г. № 121-п, от 18 мая 2020 г. № 24 и в целях обеспечения мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края постановляю:

1. Внести в пункт 23 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от 25 апреля 2020 г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175, от 30 апреля 2020 г. № 178, от 10 мая 2020 г. № 188 и от 15 мая 2020 г. № 204) следующие изменения:

1.1. В подпункте 23.2 слово "личный" заменить словами "личный прием граждан (за исключением личного приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения)".

1.2. Дополнить подпунктом 23.21 следующего содержания:

"23.21. Организовать в соответствующем органе местного самоуправления функционирование не более 3 рабочих мест для приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения при условии обеспечения предварительной записи граждан на такой прием.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







