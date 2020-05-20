Суд отклонил иск "Северного потока-2" против газовой директивы ЕС

Европейский суд отклонил иск компании Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток-2" - против действия на него обновленной газовой директивы ЕС.

В Nord Stream 2 AG для "Российской газеты" уточнили, что это решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде. Суд не отклонил иск по существу, в том числе довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта "Северный поток-2". "Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", - сообщили в пресс-службе компании.

Газовая директива ограничивает на 50% объемы прокачки газа для владельцев транспортной инфраструктуры, в данном случае, газопровода. Экспорт российского трубопроводного природного газа осуществляет только "Газпром", который является владельцем "Северного потока-2". По правилам газовой директивы ЕС российская компания сможет заполнить газопровод лишь наполовину.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС, на основании того, что технически строительство газопровода не было закончено до 23 мая 2019 года.

В Nord Stream 2 AG с этим не согласны, отмечая, что компания осуществила безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро задолго до того, как Европейская Комиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы.

Также в Nord Stream 2 AG отдельно подчеркнули, что законодательная база для выдачи разрешений на строительство отлична от правил ЕС по эксплуатации газопроводов. Поэтому процессы, относящиеся к Газовой директиве, не имеют никакого влияния на завершение строительства газопровода.

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет запущен в конце этого или начале 2021 года. Первый "Северный поток", аналогичной мощности, освобожден от действия газовой директивы на 20 лет.