На основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 681 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", в целях недопущения распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции постановляю:

1. Ввести в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы, предполагающий временную изоляцию (обсервацию) проживания в таких организациях получателей социальных услуг и работников исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней (далее - ограничительные мероприятия).

2. Министерству социальной политики Свердловской области определить перечень организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, в которых вводятся ограничительные мероприятия (далее - перечень), с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, по месту нахождения организации.

3. Осуществить выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам включенных в перечень стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных во включенных в перечень нестационарных организациях социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее - организации).

4. Целью осуществления выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций (далее - стимулирующие выплаты) является финансовое обеспечение затрат организаций.

5. Источником расходов на обеспечение стимулирующих выплат являются средства иного межбюджетного трансферта на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

6. До организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями, средства на обеспечение стимулирующих выплат доводятся путем выделения субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели.

До организаций, являющихся казенными учреждениями, средства на обеспечение стимулирующих выплат доводятся на основании бюджетных смет.

7. Стимулирующие выплаты устанавливаются в следующих размерах:

1) врачам - в случае невыявления в организации новой коронавирусной инфекции - 40 тыс. рублей, в случае выявления - 60 тыс. рублей;

2) среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, медицинским сестрам (в том числе палатной, процедурной, по массажу, по диетическому питанию и кабинета физиотерапии), старшим медицинским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, - в случае невыявления в организации новой коронавирусной инфекции - 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей;

3) социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по комплексной реабилитации (реабилитологам), психологам, педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, библиотекарям, культорганизаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, административно-управленческому персоналу, - в случае невыявления в организации новой коронавирусной инфекции - 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей;

4) младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам (санитаркам), а также сиделкам, младшим медицинским сестрам по уходу за больными, - в случае невыявления в организации новой коронавирусной инфекции - 15 тыс. рублей, в случае выявления - 20 тыс. рублей;

5) техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях, - в случае невыявления в организации новой коронавирусной инфекции - 10 тыс. рублей, в случае выявления - 15 тыс. рублей.

8. Стимулирующие выплаты работникам организаций осуществляются в размерах, установленных пунктом 7 настоящего указа, исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

Стимулирующие выплаты работникам организаций сохраняются в полном объеме в случаях выявления у них новой коронавирусной инфекции, иного заболевания в период выполнения ими работы в рабочую смену.

9. Действие настоящего указа распространяется на государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования Свердловской области "Камышловское училище-интернат для инвалидов".

10. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

11. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие в период с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

12. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







