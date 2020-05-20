Умер актер и полицейский Кен Осмонд

Американский актер и бывший полицейский Кен Осмонд скончался 18 мая на 77-м году жизни. Об этом передает TMZ со ссылкой на подтверждение от родных покойного.

Кен отошел в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких и семьи. Его сын Эрик отметил, что Осмонд был "невероятно добрым и замечательным отцом", Кена все любили и будут по нему страшно скучать.

R.I.P., Ken Osmond, a.k.a. Eddie Haskell of "Leave It to Beaver." Why, I can hear him at the pearly gates already...



"That's a very nice flowing robe you're wearing, St. Peter..." pic.twitter.com/sdHV1fUfMR — Will Harris (@NonStopPop) May 18, 2020

Кеннет Чарльз Осмонд родился 7 июня 1943 года в Калифорнии и актерскую карьеру начал еще в детстве, в 1952-м, - "Плимутское приключение", "С добрым утром, мисс Дав", "Циркач", "Кольт 45-го калибра", "Караван повозок".

В 1957-м стал выходить ставший потом классическим семейный ситком "Предоставьте это Биверу", где Осмонд изображал Эдди Хаскелла. Шоу прославило актера, но и сыграло с ним злую шутку - Кен стал заложником образа, ему было трудно найти роли новые, и Осмонд подался в копы.

С 1970 году Кен работал в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, пока в 1988-м вышел на пенсию. Причем служба ознаменовалось геройством - в Кена во время одного из инцидентов стреляли пять раз: четыре пули попали в непробиваемый жилет, а пятая срикошетила от бляхи.

Кроме перечисленных, Осмонд появлялся в "Станции Юбочкино", "Лэсси", "Семейке монстров" и продолжениях "Бивера" - в восьмидесятых и 1997-м.

Также примечательна легенда, в соответствии с которой Чарльз Осмонд и Элис Купер - один и тот же человек.