В Бразилии за сутки от коронавируса скончались свыше тысячи человек

За последние дни Бразилия уверенно закрепилась в начале списка государств, наиболее пострадавших от нового коронавируса SARS-CoV-2. Она стала пятой страной в мире, где количество погибших от COVID-19 в течение 24 часов превысило тысячу человек. Ранее суточная смертность свыше этой цифры фиксировалась только во Франции, Китае, Великобритании и США.

Начало текущей недели было отмечено вхождением Бразилии в тройку лидеров по общему числу зараженных коронавирусом. Теперь по этому показателю страна уступает лишь США и России. По данным министерства здравоохранения на 19 мая, выявлено более 270 тысяч случаев заболевания COVID-19. Ежедневно список зараженных пополняют 17 тысяч человек. При сохранении таких темпов Бразилия сможет обогнать Россию уже к следующей неделе.

Вторник принес Бразилии очередной трагический рекорд. За сутки минздрав зарегистрировал 1179 погибших от SARS-CoV-2. Всего с февраля текущего года, когда в стране был выявлен первый случай заражения коронавирусом, от заболевания погибли около 18 тысяч человек. По этому показателю Бразилия занимает шестое место в мире. В стране критически не хватает медицинского оборудования для палат интенсивной терапии, в особенности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Во многих городах загруженность больниц достигла ста процентов. Очереди на аппарат ИВЛ в государственных больницах появились даже в относительно благополучном Рио-де-Жанейро.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии осложняется тем, что с самого начала в стране не было единой политики по борьбе с заболеванием. Губернаторы сами были вынуждены принимать решения о введения карантинных мер, степени их жесткости и продолжительности.

В то же время президент Жаир Болсонаро с первых дней выступал против ограничительных мер, оказывающих пагубное влияние на экономику страны, а в качестве панацеи продвигал лекарство от малярии Хлорохин, чья эффективность в борьбе с коронавирусом была поставлена под вопрос последними медицинскими исследованиями.

Жесткая позиция президента по Хлорохину, который Болсонаро хочет сделать основным лекарством от COVID-19 вне зависимости от тяжести протекания болезни, стал тем яблоком раздора, что привел к отставке двух министров здравоохранения за месяц.

После ухода последнего главы минздрава Нелсона Тайша президент решил усилить министерство военными. С пятницы это важнейшее в условиях пандемии ведомство временно возглавляет генерал Эдуардо Пазуэлло, который никогда ранее не работал в сфере здравоохранения. Однако, судя по заявлениям Болсонаро, это "временно" может несколько затянуться. Во вторник в помощь Пазуэлло были направлены еще девять действующих и отставных военных, которые возглавят отделы и департаменты министерства, связанные с вопросами финансирования и надзора.