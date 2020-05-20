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Рубрика: Власть

В "ЕР" предложили установить единые подходы к зарплатам медиков

Текст: Айсель Герейханова
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В "Единой России" призвали совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников. В партии также заявили о необходимости разработать федеральный стандарт безопасности работы всех медиков.

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В среду в "Единой России" в формате видеоконференции обсуждают подготовку предложений в национальный план по восстановлению экономики. Всего партия получила более 300 идей и инициатив для решения этих задач, сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак. Среди них есть комплекс инициатив, направленных на поддержку медиков.

"Необходимо разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в больницах" , - сказал Турчак.

Он также заявил о необходимости внедрения единых подходов к установлению окладов медиков, выплат компенсационного и стимулирующего характера, их доли в структуре заработной платы. Еще одна предлагаемая меры поддержки - предоставление жилья медицинским работникам по договорам социального и служебного найма с последующей приватизацией.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Кроме того, в "Единой России" предложили ускорить принятие законопроекта о биологической безопасности РФ и создать оперативный и обновляемый запас лекарств, медицинских изделий и оборудования.

"Важно впредь исключить случаи дефицита аппаратов ИВЛ, лекарств, дезинфицирующих средств, масок, халатов, перчаток и остальных средств индивидуальной защиты и законодательно обеспечить возможность "переброски" лекарств из учреждения в учреждение, и даже в другой регион", - подчеркнул Турчак.

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