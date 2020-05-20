В Госдуме намерены обсудить с Bloomberg освещение темы коронавируса в РФ

В Госдуме рассказали о планируемом разговоре с главой российского бюро Bloomberg на тему освещения агентством борьбы с коронавирусом в России.

Беседу в онлайн-формате анонсировал первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев. По его словам, он получил согласие на разговор от главы бюро информационного агентства Bloomberg в России Торри Кларк-Ширнины.

Ранее агентство сообщило о мизерном количестве больничных коек в РФ для пациентов коронавирусом, сославшись на якобы данные Всемирного банка за 2013 год. Однако позже российское посольство в США привело реальную ссылку на информацию организации, у которой на самом деле противоположные данные.

"Практически во всем мире признано, что ситуация в РФ развивается по благополучному сценарию, и на появление таких статей остро реагируешь, - отметил Шхагошев, которого цитирует РИА Новости. - И если в разговоре можно прояснить, почему такое происходит, то почему бы и нет?".

По его словам, собеседница адекватно отреагировала на предложение и в режиме видеоконференции согласилась встретиться. "Наша миссия не заключается во взаимных обвинениях, мы хотим взаимности для того, чтобы исключить такие нюансы в дальнейшем", - подчеркнул парламентарий.