В МИД прокомментировали удаление с YouTube аккаунта крымского телеканала

Удаление на видеохостинге YouTube аккаунтов телеканала "Крым-24" и информагентств Anna News и News Front в российском МИД расценили как акт дискриминации. Предлог для их удаления, как считают на Смоленской площади, был надуманным.

"Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке. Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.

В МИД указали, что в результате этих действий "около 30 тысяч подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров".

Американская платформа предприняла рестриктивные меры под явно надуманным предлогом "нарушения правил хостинга", считают в министерстве.