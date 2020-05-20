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Рубрика: Власть

В МИД прокомментировали удаление с YouTube аккаунта крымского телеканала

Удаление на видеохостинге YouTube аккаунтов телеканала "Крым-24" и информагентств Anna News и News Front в российском МИД расценили как акт дискриминации. Предлог для их удаления, как считают на Смоленской площади, был надуманным.

Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo
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"Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке. Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.

В МИД указали, что в результате этих действий "около 30 тысяч подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров".

Американская платформа предприняла рестриктивные меры под явно надуманным предлогом "нарушения правил хостинга", считают в министерстве.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Компании Информационные технологии YouTube

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