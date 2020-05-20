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Рубрика: В мире

Власти Нидерландов объявили о поэтапном снятии ограничений с 1 июня

Текст: Максим Макарычев
Власти Нидерландов объявили о поэтапном снятии ограничительных мер с 1 июня. Об этом заявил премьер-министр этой европейской страны Марк Рютте.
Фото: AP Photo/Peter Dejong Фото: AP Photo/Peter Dejong
Фото: AP Photo/Peter Dejong

В первый день лета в Нидерландах откроются кафе, бары и рестораны, театры и кинотеатры, а также музеи. В них должны строго соблюдаться правила социального дистанцирования: люди должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга, за исключением членов одной семьи. В закрытом помещении в ресторанах, кафе и барах смогут находится не более 30 человек. На террасах у данных заведений сможет располагаться неограниченное число людей при условии соблюдения дистанции в полтора метра. При этом клиенты смогут попасть в кафе и рестораны только при условии предварительного бронирования с указанием своих данных, что позволит администрации заведения проверить, есть ли среди посетителей лица, зараженные коронавирусом или находящиеся на карантине. При входе в ресторан посетителей попросят пройти в уборные для мытья рук.

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Театрам, кинотеатрам и концертным залам будет разрешено принимать не более 30 зрителей в помещении при условии соблюдения социального дистанцирования в полтора метра. С 1 июня в полноценном режиме в Нидерландах будет функционировать общественный транспорт, при этом пассажиры смогут войти в салон только при наличии масок.

Ранее власти страны заявляли о том, что учебные заведения в Нидерландах могут возобновить свою работу в мае, однако их открытие было перенесено. Сейчас средние школы должны начать работу со 2 июня, начальные школы - с 8 июня, а колледжи и вузы возобновят работу с 15 июня. При этом во всех учебных заведениях должны будут соблюдаться нормы социального дистанцирования, а в аудиториях смогут находиться не более 10 человек.

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По словам Рютте, если в стране не произойдет новой волны пандемии, то с 1 июля откроются парки развлечений, кемпинги, а также будут разрешены свадьбы и похороны с участием не более 100 человек. Позже должны возобновить работу сауны, тренажерные залы, фитнес-центры.

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