ВМС США уведомили о "предупредительной угрозе" иранских моряков

ВМС США предупредили иранских моряков в Персидском заливе, чтобы они не находились на расстоянии ближе 100 метров от американских военных кораблей. В противном случае эти действия рискуют быть истолкованными в Вашингтоне "как угроза".

В американских ВМС называют данное решение "законными защитными мерами". "Вооруженные суда, приближающиеся в пределах 100 метров к военно-морскому судну США, могут быть истолкованы как угроза", - говорится в тексте уведомления, о котором во вторник вечером впервые сообщило агентство Reuters. Оно следует за предупреждением в прошлом месяце, которое исходило от президента США Дональда Трампа обстреливать любые иранские суда, которые преследуют корабли американских ВМС.

Источник агентства в американском минобороны, выступая на условиях анонимности, заявил, что новое уведомление для иранских моряков не является изменением правил вооруженных сил США. В Пентагоне тем временем дали понять, что угроза Трампа "должна подчеркнуть право американских ВМС на самооборону". Центральное командование военно-морских сил США, расположенное в Бахрейне, тем временем дало понять, что данное предупреждение "призвано повысить безопасность, минимизировать двусмысленность и снизить риск просчетов".

Отметим, что в апреле 11 иранских судов приблизились к военно-морским силам США и американским судам береговой охраны в Персидском заливе. Американские военные назвали эти действия "опасным и провокационным" поведением. В какой-то момент иранские суда прошли в девяти метрах от катера береговой охраны США "Мауи", заявили американские военные. Тегеран возложил вину за этот инцидент на Соединенные Штаты. Глава элитной иранской революционной гвардии (КСИР) ответил Трампу, дав обещание уничтожить военные корабли США, если они будут угрожать безопасности судов ВМС Ирана в Персидском заливе. В 2016 и 2017 годах в Персидском заливе уже происходили подобные инциденты: несколько раз корабли ВМС США производили предупредительные выстрелы, когда иранские суда подходили слишком близко к ним. Иран прекратил такие маневры до апрельского инцидента.

Напомним, что отношения между Вашингтоном и Тегераном неуклонно обостряются с тех пор, как Трамп вышел из ядерной сделки с Исламской Республикой в 2015 году и ввел новые жесткие санкции в отношении Ирана. Враждебность достигла пика в начале января, когда Соединенные Штаты убили главного иранского военного командира и национального иранского героя Кассема Сулеймани в результате удара беспилотника в Багдаде. Иран нанес ответный удар 9 января, выпустив ракеты по американским базам в Ираке.