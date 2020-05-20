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20 мая 2020 г.

Указ губернатора Воронежской области от 20 мая 2020 года № 195-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В подпункте "б" пункта 2:

1.1.1. В абзаце первом слова ", ярмарок, рынков" исключить.

1.1.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"- организаций, осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, либо имеющих отдельный вход с улицы, общей площадью торгового зала не более 400 кв. м. и при условии соблюдения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, исходя из расчета 1 человек (посетитель) на 4 кв. м.;

- организаций, осуществляющих розничную торговлю на розничных рынках и ярмарках;".

1.2. В абзаце первом пункта 4 слова ", проживающих на территории Воронежской области" исключить.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



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