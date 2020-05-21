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21.05.2020,  
16:47
Текст:  Алексей Моисеев

Аналог БМП "Бумеранг" и новый колесный танк заметили в Китае

Новейшие колесную БМП и противотанковую самоходку заметили на одной из автомагистралей КНР.

На появившихся в Сети фотографиях видна машина, имеющая усиленное бронирование корпуса. По всей видимости, на нее установлен необитаемый модуль с вооружением, в качестве которого служит орудие калибра 30-40 мм.

Большим плюсом данного решения является то, что имеющийся боекомплект из нескольких сотен снарядов отделен от экипажа и десанта. В случае попадания вражеского снаряда их подрыв не принесет вреда расположенным за броней военнослужащим.

Аналогичное решение было применено на боевой машине пехоты К-17 российской унифицированной платформы "Бумеранг".

Если ранее на средствах доставки пехоты использовались модернизированные версии управляемого комплекса "Красная стрела 73" -клона советской "Малютки", то здесь видны направляющие другого ПТРК.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
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Другой образец служит для борьбы с различными бронированными целями и огневой поддержки. Не исключено, что и у него наводчик и командир находятся в корпусе машины, а не в боевом отделении.

Очевидно, что китайские новинки являются дальнейшим развитием уже известного семейства ZBL-08. Правда, из-за возросшей массы они, по всей видимости, имеют более мощные двигатели. Также интересно, что данная техника не потеряла возможности преодолевать водные преграды вплавь.

Китайские конструкторы уделяют большое внимание развитию колесной бронетехники. Недавно стало известно, что трехосный БТР WZ551 вооружили 40-мм автоматической пушкой с телескопическими снарядами.

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