Указ главы Республики Башкортостан от 21 мая 2020 года № УГ-184 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 3:

абзацы второй и четвертый соответственно изложить в следующей редакции:

"Обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) сохраняется в отношении граждан:

в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, а также проживающих совместно с ними граждан, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, а также поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома (при наличии документа, удостоверяющего личность, членской книжки или правоустанавливающего (правоподтверждающего) документа на земельный участок или дом));

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"работающих вахтовым методом и прошедших изоляцию (обсервацию) на территории Республики Башкортостан (далее - прошедшие обсервацию вахтовые рабочие), за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи - по месту постоянного проживания (пребывания) в течение 14 дней после завершения изоляции (обсервации);";

абзац шестой считать абзацем седьмым;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"Установленный для граждан в возрасте старше 65 лет режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций (ИП) и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.";

2) в пункте 4 (обязать граждан):

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне места своего проживания (пребывания), а в объектах торговли, медицинских организациях, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и в других местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси также использовать перчатки;";

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) прибывших в Международный аэропорт "Уфа" им. Мустая Карима из иностранных государств, а также из города Москвы и других субъектов Российской Федерации, неблагополучных по коронавирусной инфекции, пройти обязательную термометрию на борту воздушного судна, лабораторное обследование на COVID-2019 в терминале аэропорта.";

3) абзац третий пункта 5 (с 12 мая 2020 года сохраняется приостановление (запрет) деятельности) изложить в следующей редакции:

"- спортивных залов, фитнес-центров, спортивных секций, аквапарков, плавательных бассейнов и других объектов физической культуры и спорта, за исключением случаев, предусмотренных решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан;";

4) абзац третий пункта 9 (работодателям, ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан) после слов "перевод на дистанционный режим работы всех работников старше 65 лет" дополнить словами ", за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (ИП)";

5) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Юридическим лицам, ИП, самозанятым, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (объекты торговли, медицинские организации, финансовые организации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п.), а также деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным, речным и другим видом транспорта, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции, обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID-2019, не допускать клиентов (посетителей, пассажиров) без средств индивидуальной защиты (масок) и перчаток.";

6) в абзаце втором пункта 30 (Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан) слова "продолжить осуществление контроля за соблюдением гражданами условий самоизоляции" заменить словами "продолжить осуществление контроля за соблюдением гражданами, в том числе прошедшими обсервацию вахтовыми рабочими, условий самоизоляции".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







