Указ главы Чувашской Республики от 21 мая 2020 года № 140 "Об утверждении Плана поэтапного снятия ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Чувашской Республике"

В целях сохранения стабильной социально-экономической ситуации в Чувашской Республике и возобновления работы организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 г. МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План поэтапного снятия ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Чувашской Республике (далее - План).

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям принять активное участие в выполнении мероприятий Плана.

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







