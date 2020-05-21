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21 мая 2020 г.

Постановление правительства Республики Дагестан от 20 мая 2020 года № 90 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан за I квартал 2020 года"

Дата подписания 20 мая 2020 г.
Опубликован 21 мая 2020 г.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 6 июля 2005 г. № 28 "О прожиточном минимуме в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан за I квартал 2020 года на душу населения - 9 934 рубля, для трудоспособного населения - 10 199 рублей, пенсионеров - 7 833 рубля, детей - 10 146 рублей.

Председатель Правительства Республики Дагестан А.Здунов



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