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21.05.2020 16:26
Рубрика: Власть

Депутаты Госдумы решили проводить заседания каждую неделю

Текст: Татьяна Замахина

Совет Госдумы решил проводить пленарные заседания Госдумы еженедельно. Об этом заявил по итогам заседания председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Это необходимо, чтобы обеспечивать реализацию мер президента РФ по поддержке граждан и бизнеса, пояснил он.

- Мы исходим из того, что решения, принимаемые президентом о мерах поддержки наших граждан, предприятий малого и среднего бизнеса и не только, должны получать законодательное сопровождение, - подчеркнул он.

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Володин рассказал, что депутаты поддержали новый режим работы единодушно.

Ранее на пленарном заседании Госдума приняла постановление об отмене "пленарки" 26 мая (вторник). По словам спикера ГД, "повестка по приоритетным решениям в необходимом объеме отсутствует", и депутаты могут рассмотреть накопившиеся вопросы в течение двух дней - в среду и четверг.

Глава нижней палаты по итогам Совета также сообщил, что народные избранники собираются контролировать реализацию поручений президента РФ по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

- Необходимо, чтобы депутаты в своих избирательных округах взяли на контроль выполнение поручений президента, реализацию мер поддержки, - заявил он. - Это в первую очередь касается доплат врачам, потому что факты, с которыми мы столкнулись, вопиющие.

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