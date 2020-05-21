Еврокомиссия сохранит мониторинг коррупции в Болгарии

Европейская комиссия осталась недовольна результатами, достигнутыми Болгарией в сфере борьбы с коррупцией. В этой связи Брюссель сохранит мониторинговый режим в отношении республики.

В материале местного агентства Mediapool такой шаг со стороны Еврокомиссии уже назвали "пощечиной". В первую очередь, недовольство болгар вызвано тем, что предыдущий председатель ЕК Жан-Клод Юнкер заявлял, что страна выполнила все требования, и обещал отменить наблюдение. В свою очередь, министр юстиции Болгарии Данаил Кирилов, до сих занимающий свой пост, тогда пообещал подать в отставку в случае, если этого не случится.

В Брюсселе отметили малое количество судебных дел против коррупционеров - представителей высших эшелонов власти, обратили внимание на отсутствие значимых реформ в сфере противодействия нарушениям недобросовестных чиновников, а также на сохранение проблемы "отмывания" средств.

Свое сожаление по поводу случившегося выразила глава МИД республики Екатерина Захариева. Среди прочего она напомнила, что государство уже 13 лет является членом Евросоюза, а за этот срок София должна была проявить себя лучше в глазах Брюсселя.