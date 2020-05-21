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21.05.2020 15:36
Рубрика: Экономика

Фармпроизводители попросили не откладывать маркировку лекарств

Текст: Екатерина Петрова

Ведущие игроки фармацевтического рынка сообщили о готовности к внедрению маркировки лекарств, которая станет обязательной с 1 июля 2020 года. Письма (есть в распоряжении "РГ") с просьбой повторно не переносить сроки маркировки крупные производители направили в адрес правительства РФ и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Фото: iStock
Маркировка лекарств стала обязательной для лицензирования

В цифровой системе обязательной маркировки и прослеживания товаров Честный ЗНАК сегодня зарегистрированы 98% российских и 83% иностранных производителей. К работе присоединились почти все бюджетные медорганизации (98%), аптеки (78%) и дистрибьюторы (70%), сообщили "РГ" в пресс-службе ЦРПТ. Всего в системе зарегистрирована 61 тысяча организаций. Их количество, а также число маркированных лекарств за последнее время в разы возросло. По данным ЦРПТ на 12 мая, были выпущены коды для 944,8 млн упаковок лекарственных препаратов. Для сравнения, на конец марта этот показатель составлял 638,9 млн кодов.

По мнению руководства фармкомпаний "Вертекс", "ПФК Обновление", "Биохимик", "Др. Тайсс Натурварен Рус", "Озон", отрасль к июлю безболезненно перейдет на новые правила работы. К тому же, большинство производителей активно начали переоснащать свои производства, закупать программное обеспечение и переобучать сотрудников еще в прошлом году.

"Отведенного на внедрение системы маркировки в фармацевтической отрасли времени было достаточно для обеспечения выпуска и реализации продукции должного вида для всех без исключения представителей рынка", - считают в компании "Обновление". Более того, ведущие фармпроизводители готовы при необходимости наращивать производство и сбыт лекарственных препаратов.

В фармкомпании "Вертекс" отметили, что "эпидемия коронавирусной инфекции, экономический кризис и повышенный спрос на медикаменты еще больше обострили необходимость в уверенности в подлинности лекарств, прослеживания их движения на рынке и информированности граждан о препаратах". Новая система также позволит контролировать цены на продукцию, мониторить ход работы дистанционной торговли лекарствами.

Фото: iStock
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В компании "Озон", которая выпускает около 5% упаковок лекарств от общего объема российского рынка, сообщили, что "в случае повторного переноса сроков начала действия программы, предприятие окажется в экономическом проигрыше по сравнению с менее расторопными конкурентами".

Регистрация аптек и медицинских организаций в системе Честный ЗНАК стартовала с 1 июля 2019 года. С 1 октября 2019 года в России в обязательном порядке введена маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий. С 1 июля 2020 года маркировка станет обязательной для всех без исключения препаратов.

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