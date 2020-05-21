Голикова: Образовательная система выдержала проверку пандемией

Она пояснила, что в режиме самоизоляции всем было непросто: и студенты, и школьники учились в одном доме. Но в целом, учебный год удалось завершить.

Также, по словам Голиковой, дистанционная система обозначила проблемы, над которыми нужно будет работать.

"Мне кажется, то, над чем мы трудились, потребует от нас иного взгляда", - сказала она, подчеркнув, что в ближайшее время будут внесены новые предложения о дальнейшем развитии российского образования.