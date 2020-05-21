Япония отменит режим ЧС еще в трех префектурах страны

Японские власти сегодня могут отменить режим ЧС на территории Осаки, Киото и префектуры Хёго.

Соответствующее решение будет принято в ближайшее время после консультаций премьер-министра страны Синдзо Абэ с представителями правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, передает телерадиокомпания NHK.

Таким образом, ограничительные меры останутся в силе в северном губернаторстве Хоккайдо, Токио, а также находящихся по соседству со столичным мегаполисом префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.

По последним данным, в Японии зарегистрировано более 16,4 тысячи заразившихся COVID-19. Это без учета 712 заболевших из числа пассажиров и экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего пациентов с положительными пробами на инфекцию - около 5 тысяч человек - выявлено в Токио.