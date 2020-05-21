Японский прокурор уйдет в отставку из-за игры в маджонг на деньги

Высокопоставленный японский прокурор Хирому Курокава покинет свой пост из-за игры в маджонг на деньги. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на свои источники.

Скандал вокруг японца спровоцировала публикация в еженедельнике "Сюкан Бунсюн". В материале, в частности, раскрываются некоторые детали недостойного поведения Курокавы.

Как оказалось, японец в гостях у одного из журналистов позволил себе игру в маджонг на деньги. Отягчающим обстоятельством стало неверно выбранное время для азартных развлечений. Прокурор решил навестить приятеля в условиях действующего режима ЧС, который был объявлен властями страны из-за быстрого распространения коронавируса.

Курокава быстро признался в содеянном. Ожидается, что сегодня он сделает по этому поводу заявление и, скорее всего, объявит об уходе в отставку.

Местные СМИ отмечают, что Хирому Курокава является видным юристом с большим опытом работы в министерстве юстиции. По некоторым данным, Курокава-сан близок к действующему премьеру Синдзо Абэ.

Примечательно, что инцидент с игрой в маджонг произошел на фоне обсуждения в парламенте поправок к закону о прокуратуре. Депутаты изучают возможность повышения возрастного ценза выхода прокуроров на пенсию. Журналисты не исключают, что законодательство хотели изменить специально для назначения 63-летнего Хирому Курокавы на должность генпрокурора.